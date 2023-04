Stand: 21.04.2023 11:29 Uhr Grizzlys Wolfsburg verlängern mit Torwarttrainer Forsberg

Die Grizzlys Wolfsburg aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) setzen die Zusammenarbeit mit ihrem Torwarttrainer Jonas Forsberg auch in der kommenden Spielzeit fort. Der 47 Jahre alte Ex-Profi geht somit in seine zweite Saison bei den Grizzlys. Zuvor war der gebürtige Stockholmer sieben Spielzeiten für die Torhüter der Kölner Haie verantwortlich. "Die sehr starken Leistungen unserer Torhüter in dieser Saison sind auch ein Verdienst von Jonas" sagte Sportdirektor Karl-Heinz Fliegauf. | 21.04.2023 11:28