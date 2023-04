Stand: 02.04.2023 15:50 Uhr Grizzlys Wolfsburg gleichen in DEL-Play-offs gegen München aus

Die Grizzlys Wolfsburg haben in der Halbfinalserie der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegen den EHC München den 1:1-Ausgleich geschafft. Das zweite Spiel der "Best of Seven"-Serie gewannen die Niedersachsen am Sonntag mit 3:2 (2:0, 0:1, 1:1). Tyler Morley und Darren Archibald sorgten in der 16. Minute mit einem Doppelschlag binnen 19 Sekunden für die 2:0-Führung der Grizzlys. Filip Varejcka (28.) verkürzte für die Gäste. Im Anschluss drängte München weiter auf den Ausgleich, doch der Wolfsburger Spencer Machacek sorgte für das 3:1 (48.), bevor Patrick Hager noch einmal verkürzen konnte (54.). Video / Ergebnisse Play-offs DEL | 02.04.2023 15:49