Stand: 10.07.2022 15:16 Uhr Frauen-EM: Hussein pfeift England - Norwegen

Fußball-Schiedsrichterin Riem Hussein aus Bad Harzburg kommt bei der Frauen-Europameisterschaft in England zu ihrem ersten Einsatz. Die 41-Jährige leitet am Montag (21 Uhr) in Brighton das zweite Spiel der Gastgeberinnen in der Gruppe A gegen Norwegen. Hussein, die bislang viermal als Schiedsrichterin des Jahres ausgezeichnet wurde, ist in England zum dritten Mal nach der EM 2017 und der WM 2019 bei einem großen Turnier dabei. | 10.07.2022 15:15