Stand: 12.12.2021 16:13 Uhr Flensburg bindet Einarsson bis 2024

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt hat Teitur Einarsson langfristig bis 2024 an sich gebunden. Der Linkshänder war erst im Oktober wegen der Verletzungen von Franz Semper und Magnus Rød von IFK Kristianstad geholt worden. In den vergangenen sechs Wochen kam der 23 Jahre alte Isländer auf zwölf Einsätze und erzielte 48 Tore. "Teitur hat sich in den wenigen Wochen perfekt in unser Spielsystem integriert", erklärte SG-Trainer Maik Machulla. "Ich sehe ganz viel Potenzial in Teitur und er ist erst am Anfang seiner Karriere." | 12.12.2021 16:12