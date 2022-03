Stand: 29.03.2022 15:50 Uhr FC St. Pauli für Arbeit mit jungen Strafgefangenen ausgezeichnet

Der FC St. Pauli ist als Kooperationspartner des Projekts "Anstoß für ein neues Leben" mit jungen Strafgefangenen von der Sepp-Herberger-Stiftung des Deutschen Fußball-Bunds mit einem Preisgeld von 12.500 Euro ausgezeichnet worden. Neben Trainingseinheiten nimmt das Team der Jugendanstalt in Schleswig auch an Turnieren, teilweise betreut durch den ehemaligen Profi-Trainer Ewald Lienen, teil. Das Preisgeld fließt in das Projekt und die sportliche Ausstattung der Jugendanstalt. | 29.03.2022 15:45