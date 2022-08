Stand: 05.08.2022 11:51 Uhr FC St. Pauli: Nemeth und Amenyido wieder einsatzbereit

Nach auskurierten Verletzungen sind Abwehrspieler David Nemeth und Offensivakteur Etienne Amenyido wieder voll ins Training des Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli eingestiegen. Trainer Timo Schultz schloss am Freitag nicht aus, dass die beiden zum Kader für das Auswärtsspiel am Sonntag (13.30 Uhr, im NDR Livecenter) beim 1. FC Kaiserslautern zählen. Bei Abwehrchef Jakov Medic und Mittelfeldmann Eric Smith will Schultz die aktuelle Entwicklung nach deren Rückkehr aus einer Trainingspause abwarten. | 05.08.2022 11:50