Stand: 28.02.2022 13:01 Uhr Ex-Braunschweig-Profi Teigl schwer verletzt, aber nicht in Lebensgefahr

Eintracht Braunschweigs früherer Fußball-Profi Georg Teigl hat sich beim Heimspiel des FK Austria Wien bei einer Kollision mit einem Gegenspieler schwer am Kopf verletzt. Es bestehe aber keine Lebensgefahr, teilte der Verein am Montag mit. Demnach zog sich der 31-jährige Österreicher in der Partie gegen den Wolfsberger AC (1:0) am Sonntagabend eine Schädelfraktur, einen Jochbogenbruch und einen Kieferbruch zu. Teigl spielte in der Rückrunde der Serie 2017/2018 auf Leihbasis für den BTSV. | 28.02.2022 13:00