Eishockey-Play-offs: Grizzlys Wolfsburg gleichen gegen Straubing aus

Die Grizzlys Wolfsburg dürfen weiter auf den Einzug ins Play-off-Halbfinale in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) hoffen. Am Sonntagabend gewannen die Niedersachsen das sechste Spiel der "Best of seven"-Serie gegen die Straubing Tigers mit 4:3 (1:1, 0:1, 2:1, 1:0) nach Verlängerung. Damit steht es 3:3 in der Serie. Die Entscheidung fällt am Dienstag (19.30 Uhr) in Straubing. Ergebnisse | 26.03.2023 21:42