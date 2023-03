Stand: 19.03.2023 17:57 Uhr Eishockey: Bittere Pleite für Bremerhaven, Grizzlys siegen

Die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven haben am Sonntag im Playoff-Viertelfinale der Deutschen Eishockey Liga eine empfindliche Niederlage kassiert. Die Norddeutschen verloren beim EHC München mit 1:7 (0:3, 0:2, 1:2). Die ersten beiden Spiele der "best of seven"-Serie, in der vier Siege zum Weiterkommen nötig sind, hatten die Pinguins überraschend gewonnen. Die Grizzlys Wolfsburg siegten dagegen mit 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) bei den Straubing Tigers und führen nun im Duell mit 2:1 Siegen. Playoffs | 19.03.2023 17:48