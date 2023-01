Stand: 04.01.2023 14:45 Uhr Eintracht Braunschweig testet Verteidiger Awortwie-Grant

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig beginnt am Donnerstag mit der Vorbereitung auf die Rückrunde. Beim Trainingsauftakt im neuen Jahr wird dabei in Verteidiger Nyamekye Awortwie-Grant ein Testspieler mit dabei sein, wie der BTSV mitteilte. Der 22-Jährige steht beim Regionalligisten TSG Balingen unter Vertrag und möchte sich für ein Engagement bei den Niedersachsen empfehlen. Neu an Bord beim BTSV ist Reha-Trainer Philipp Kunz. Er arbeitete zuletzt bei Admira Wacker Mödling (Österreich). | 04.01.2022 14:35