Stand: 28.04.2023 22:05 Uhr Drittliga-Rückkehr des VfB Lübeck so gut wie perfekt

In der Fußball-Regionalliga Nord hat der VfB Lübeck den vorletzten Schritt in Richtung Aufstieg in die Dritte Liga unternommen. Am Freitagabend schlugen die Lübecker Weiche Flensburg mit 2:0 nach Toren durch Felix Drinkuth (6.) und Christoph Staffen (90.). Der VfB liegt nun vor den letzten vier Spieltagen (bei einer Partie weniger) zwölf Punkte und 26 Tore vor der U23 von Hannover 96, das als einziges Team neben den Schleswig-Holsteinern die Lizenz für die 3. Liga beantragt hat. | 28.04.2023 22:04