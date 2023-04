Stand: 23.04.2023 14:56 Uhr Dritte Liga: SV Meppen gewinnt 1:0 gegen Saarbrücken

Fußball-Drittligist SV Meppen hat im Abstiegskampf ein Lebenszeichen gesendet. Das Tabellenschlusslicht kam am Sonntag im Heimspiel gegen den Aufstiegskandidaten 1. FC Saarbrücken zu einem überraschenden 1:0 (0:0)-Erfolg und leistete so dem VfL Osnabrück Schützenhilfe. Marvin Pourié erzielte in der Nachspielzeit den umjubelten Siegtreffer für die Emsländer. Fünf Spieltage vor dem Saisonende hat der SVM aber weiter acht Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Das Tor im Video | 23.04.2023 14:56