Stand: 23.03.2022 22:06 Uhr DEL: Grizzlys siegen deutlich, Pinguins knapp geschlagen

Die Grizzyls Wolfsburg haben den zweiten Platz in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verteidigt. Beim klaren 5:1 (2:0, 1:1, 2:0) in Krefeld erzielten Sebastian Furchner, Jordan Murray, Darren Archibald, Spencer Machacek und Jonas Enlund die Tore. Die Fischtown Pinguins Bremerhaven unterlagen Bietigheim nach Penaltyschießen mit 1:2 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0). Den Bremerhavener Treffer in der regulären Spielzeit markierte Michael Moore. | 23.03.2022 22:05