Stand: 14.01.2022 22:19 Uhr DEL: Fischtown Pinguins in Straubing chancenlos

Die Fischtown Pinguins Bremerhaven haben im Kampf um eine möglichst gute Platzierung für die Play-offs in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) am Freitagabend einen Dämpfer erlitten. Die Pinguins kassierten bei den Straubing Tigers ein 1:5 (0:3, 0:1, 1:1). Erst 39 Sekunden vor der Sirene gelang Ziga Jeglic etwas Ergebniskosmetik. In der Tabelle belegen die Norddeutschen mit 60 Punkten den sechsten Rang. Die Partie der Grizzlys Wolfsburg gegen die Iserlohn Roosters fiel Corona-bedingt aus. Ergebnisse und Tabelle | 14.01.2021 22:00