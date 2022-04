Stand: 01.04.2022 22:11 Uhr DEL: Deutliche Niederlage für Grizzlys Wolfsburg in Mannheim

Die Grizzlys Wolfsburg haben in der Deutschen Eishockey Liga bei den Adlern Mannheim eine klare Niederlage kassiert. Nach ausgeglichen zwei Dritteln mussten die Gäste im letzten Abschnitt klein beigeben und verloren am Ende mit 1:4 (0:1, 1:1, 0:3). Den einzigen Treffer für die Niedersachsen vor 8.280 Zuschauern in Nordbaden erzielte der Kanadier Tyler Gaudet (35.). Die Fischtown Pinguins hatten in der 15er-Liga als einzige Mannschaft spielfrei. Tabelle | 01.04.2022 22:03