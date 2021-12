Stand: 05.12.2021 19:36 Uhr DEL: Bremerhaven verliert in Nürnberg vor leeren Rängen

Die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven haben am Sonntag in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) eine Auswärtsniederlage hinnehmen müssen. Bei den Nürnberg Ice Tigers gaben die Norddeutschen eine 3:1-Führung her und verloren am Ende 3:4 (1:0, 2:1, 0:3). Wegen der bayerischen Corona-Verordnung waren bei der DEL-Partie keine Fans zugelassen. Ergebnisse/Tabelle | 05.12.2021 19:33