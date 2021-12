Corona: Geisterspiele im Profisport - Verständnis, aber auch Kritik Stand: 22.12.2021 13:10 Uhr Der Profisport in Deutschland muss sich wieder mit Geisterspielen arrangieren. Aus Sorge vor der Corona-Variante Omikron hat der Bund-Länder-Gipfel am Dienstag beschlossen, Zuschauer ab dem 28. Dezember komplett von überregionalen Sportveranstaltungen auszuschließen. In der Halle wie im Freien und unabhängig vom Impfstatus.

Wie lange diese Regelung gilt, blieb zunächst offen. In der ersten Januarwoche soll die Lage neu bewertet werden. Die ersten Rückrundenspiele in der Fußball-Bundesliga (ab 7. Januar) dürften aber betroffen sein. Zuletzt waren Fans in einigen Bundesländern zumindest teilweise zugelassen.

Bund und Länder verlängerten gleichzeitig das Programm "Corona-Hilfe Profisport", das am 31. Dezember ausgelaufen wäre.

DFL: "Bedauerlich, aber nachvollziehbar"

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) zeigt Verständnis für die Entscheidung. Die Einschränkungen seien "bedauerlich, aber nachvollziehbar", hieß es in einer Mitteilung. Zugleich rief die DFL dazu auf, sich impfen beziehungsweise die Impfung auffrischen zu lassen.

"Ein Lockdown ist nicht schön. Aber eine gesundheitliche Maßnahme, die getroffen werden muss, ist im Zweifel wichtiger als alle Unterhaltungsaktivitäten, zu denen auch der Fußball gehört." St.-Pauli-Präsident Oke Göttlich

Fußball-Zweitligist Werder Bremen rechnet mit Mindereinnahmen von etwa bis 1,1 Millionen Euro pro Spiel. Dennoch befürwortete Werder-Chef Klaus Filbry die Maßnahmen: "Aufgrund der zu erwartenden Dynamik, die die Omikron-Variante in das Pandemiegeschehen einbringt, haben wir vollstes Verständnis für die Entscheidung der Politik."

Weitere Informationen FAQ: Was über die neue Coronavirus-Variante Omikron bekannt ist Wissenschaftlern bereitet die zunächst im Süden Afrikas entdeckte Mutante B.1.1.529 Sorge. Was wir bisher über die Omikron-Variante wissen. mehr

Allerdings scheint nichts mehr ausgeschlossen, auch nicht eine Saisonunterbrechung wie zum Beginn der Pandemie. Das Problem: Es gibt kaum terminliche Puffer - nicht zuletzt wegen der ungewöhnlich liegenden WM 2022 in Katar in knapp einem Jahr.

DEL und BBL schon nach Weihnachten vor leeren Rängen

Die Hallensportarten, die viel stärker von Ticketeinnahmen abhängig sind als der Fußball mit seinem milliardenschweren TV-Vertrag, trifft der Fan-Ausschluss hart. In der Deutschen Eishockey Liga (DEL) finden bereits am 28. Dezember alle Partien vor leeren Rängen statt, die Basketball Bundesliga (BBL) ist einen Tag später betroffen.

BBL-Chef Holz hat kein Verständnis

Die BBL reagierte mit Unverständnis auf die Maßnahmen. "Es kommt der Gedanke auf, dass der Profisport ein Symbol ist, um der Bevölkerung den Ernst der Lage zu verdeutlichen, und der Profisport ausbaden muss, was er nicht selbst verschuldet hat", sagte BBL-Geschäftsführer Stefan Holz. "Aus infektiologischer Sicht spricht doch nichts gegen 2G plus mit Test, FFP2-Maske oder Booster-Impfung mit Test, um ein paar Hundert Leute in die Halle zu lassen."

"Was kommt nach der nächsten Corona-Variante? Und dann geht es ewig so weiter? Das ist doch keine Perspektive." BBL-Geschäftsführer Stefan Holz

Die finanzielle Situation für die Basketballvereine sei "total schwierig, schlichtweg kritisch". Kritischer als im vergangenen Jahr. Denn in dieser Saison hatten die Vereine mit Zuschauern kalkuliert. Holz: "Dieses Jahr war das nicht absehbar und die Clubs haben mit bis zu 50 Prozent Zuschauern geplant - das Geld ist ausgegeben." Die wirtschaftlichen Corona-Hilfen im Profisport werden nach seiner Einschätzung nicht ausreichen. Nach zwei Jahren Pandemie gingen neben den fehlenden Einnahmen auch die Argumente aus, um Sponsoren zu behalten. Nicht jeder Club werde das überleben, so der BBL-Chef.

Geisterspiele "für alle außer dem Fußball existenzbedrohend"

"Wenn wir keine Fans haben, können wir auch die Verträge mit den Sponsoren nicht erfüllen und müssen mit Rückforderungen rechnen, das bringt unsere Branche in eine extreme Schieflage", unterstrich Nils Mittmann, Geschäftsführer von Basketball-Bundesligist Löwen Braunschweig, in der "Braunschweiger Zeitung". Der Beschluss habe "extreme Auswirkungen und ist für alle außer dem Fußball existenzbedrohend".

DEL-Chef Tripcke: Viele Clubs gefährdet

In der DEL sind die Gehälter mittlerweile häufig an die Zuschauerzahlen gekoppelt, entsprechende Klauseln dürften "jetzt gezogen werden", meinte Liga-Geschäftsführer Gernot Tripcke. "Die Clubs werden irgendwie über die Saison kommen, aber viele sind für die Zukunft wirklich gefährdet. Die Solidarität der Fans und Sponsoren ist nicht unendlich." Es sei "extrem wichtig, dass die Corona-Hilfe Profisport weiter fließt", so Tripcke - und zwar, wie auch er betonte -, in einem erhöhten Maße: "Es reicht nicht, sie nur zu verlängern."

HBL pausiert ohnehin, aber was passiert im Februar?

Die Handball-Bundesliga (HBL) hat Glück, dass der Spielbetrieb nach dem 26. Dezember ohnehin wegen der Europameisterschaft bis zum 9. Februar ruht. Ob bis dann die Rückkehr der Fans beschlossen ist, scheint aber zumindest fraglich.

AUDIO: HBL-Boss Bohmann: "Ein Schlag ins Kontor" (1 Min) HBL-Boss Bohmann: "Ein Schlag ins Kontor" (1 Min)

HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann sagte, die Spielpause "klingt komfortabler als sie ist. Wir werden uns auf schwierige Zeiten einstellen müssen." Allerdings habe eine Saisonunterbrechung noch nie so gut gepasst wie jetzt. Schon am Mittwoch gebe es wieder einen "Jour fixe" der Vereine, um sich zu beraten.

Weitere Informationen Corona-News-Ticker: RKI-Chef Wieler mahnt erneut Kontaktreduzierung an Das sei wichtig, um die Omikron-Ausbreitung einzuschränken, so der RKI-Chef. Gesundheitsminister Lauterbach rief dringend zum Impfen auf. Mehr Corona-News im Live-Ticker. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 21.12.2021 | 23:03 Uhr