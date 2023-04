Stand: 27.04.2023 21:11 Uhr Champions League: Barcelona möglicher Finalgegner für VfL-Frauen

Die Fußballerinnen des FC Barcelona sind zum dritten Mal in Folge ins Endspiel der Champions League eingezogen - und könnten in diesem auf den deutschen Fußballmeister VfL Wolfsburg treffen. Auf ihre Kontrahentinnen im Endspiel am 3. Juni in Eindhoven muss Barcelona bis Montag warten. Dann tritt der VfL nach dem 2:2 im Heimspiel diesmal beim FC Arsenal an. Die Londonerinnen hatten im Viertelfinale die Frauen von Bayern München ausgeschaltet. | 27.04.2023 21:00