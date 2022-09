Stand: 11.09.2022 16:55 Uhr Buxtehuder SV startet mit Sieg in die neue Saison

Den Handball-Frauen vom Buxtehuder SV ist der Start in die Bundesliga-Saison geglückt. Am Sonntag setzte sich die Auswahl von Trainer Dirk Leun in der Halle Nord vor 750 Zuschauern im Auftaktmatch mit 27:24 (16:11) gegen die HSG Blomberg-Lippe durch. Beste Werferinnen des BSV waren Maxi Mühlner und Liv Süchting mit je sechs Toren. | 11.09.2022 16:54