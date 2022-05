Stand: 24.05.2022 14:41 Uhr Breitenreiter neuer Coach bei der TSG Hoffenheim

André Breitenreiter wird neuer Trainer des Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim. Der 48-Jährige beerbt Sebastian Hoeneß, von dem sich die Kraichgauer in der vergangenen Woche getrennt hatten. Breitenreiter, der einen Vertrag bis Juni 2024 unterschrieb, hatte jüngst den FC Zürich überraschend zur Meisterschaft in der Schweiz geführt. Der gebürtige Langenhagener spielte als Profi unter anderem für Hannover 96, den VfL Wolfsburg und Holstein Kiel. Als Trainer stieg er 2017 mit Hannover 96 in die Bundesliga auf. | 24.05.2022 14:40