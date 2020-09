Stand: 28.09.2020 11:47 Uhr

Breitenreiter: HSV und Hannover 96 steigen auf

Der zurzeit vereinslose Trainer Andre Breitenreiter glaubt, dass dem Hamburger SV im dritten Anlauf die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga gelingen wird. "Der HSV verfügt über eine qualitativ sehr gute Mannschaft. Ich bin mir sicher, dass er es in dieser Saison schafft", sagte der 46 Jahre alte Ex-Profi dem "Hamburger Abendblatt". Neben den Hamburgern sieht er einen weiteren Nordclub am Saisonende auf den Aufstiegsrängen. "Auch an Hannover 96 führt kein Weg vorbei", sagte Breitenreiter. | 28.09.2020 11:46