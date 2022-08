Stand: 09.08.2022 18:25 Uhr Beachvolleyball: Ludwig träumt von Olympia 2024

Beachvolleyball-Olympiasiegerin Laura Ludwig (Hamburg) traut sich eine weitere Teilnahme an den Sommerspielen zu. "Tokio hat mir gezeigt, dass da noch Potenzial ist und dass ich noch nicht aufhören kann, weil ich den Sport zu sehr liebe und auch zu wettkampfgeil bin", sagte die 36-Jährige im Interview mit der FAZ. Die Spiele 2024 in Paris wären für Ludwig die fünften in ihrer Karriere. Seit dieser Saison bildet die Rio-Olympiasiegerin ein Duo mit Louisa Lippmann. | 11.08.2022 09:32