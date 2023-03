Stand: 30.03.2023 17:24 Uhr Beachvolleyball: Erneut "King of the Court"-Turnier in Hamburg

Hamburg wird auch im dritten Jahr in Folge Ausrichter eines "Queen and King of the Court"-Turniers. Das Beachvolleyball-Event soll vom 25. Mai bis zum 28. Mai auf dem Heiligengeistfeld in St. Pauli stattfinden. In Hamburg sollen jeweils 15 Teams bei den Damen und Herren an den Start gehen. Das Event ist Teil einer Tour, die sechs Stopps hat und insgesamt 1,2 Millionen US-Dollar Preisgeld ausschüttet. Bei den Turnieren werden keine Weltranglistenpunkte vergeben. | 30.03.2023 17:18