Stand: 23.02.2023 12:00 Uhr Bauermann lobt Rostock Seawolves: "Da kann was entstehen"

Ex-Coach Dirk Bauermann sieht die Entwicklung der Rostock Seawolves in der Basketball Bundesliga sehr positiv. "Sie haben mit Christian Held einen exzellenten Trainer. Zudem ist der ganze Club sehr gut aufgestellt", erklärte der frühere Nationaltrainer, der die Rostocker 2020 und 2021 rund eineinhalb Jahre betreut hatte. Die Seawolves, die als Aufsteiger schon zehn Siege in 21 BBL-Partien feiern konnten, wirkten sehr gefestigt: "Das geht absolut in eine gute Richtung. Die Euphorie ist groß, da kann richtig etwas entstehen", sagte Bauermann. | 23.02.2023 12:00