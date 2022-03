Stand: 01.03.2022 08:16 Uhr Basketball: DBB glaubt an Schröders EM-Teilnahme

Der Präsident des Deutschen Basketball Bundes (DBB), Ingo Weiss, geht fest davon aus, dass NBA-Star Dennis Schröder im September bei der Heim-EM mit einer Vorrunde in Köln und der Endrunde in Berlin dabei ist. "Die Summe, die wir versichern müssen, ist dieses Mal ja nicht so hoch", sagte Weiss: "Da wird sich eine Lösung finden. Und die Lösung lautet, dass Dennis Schröder bei der EM dabei ist." Im vergangenen Sommer hatte der gebürtige Braunschweiger Schröder nicht für Deutschland gespielt, weil der DBB keine Versicherung gefunden hatte, die den 28-Jährigen - damals ohne Verein - unter Vertrag nehmen wollte. | 01.03.2022 08:14