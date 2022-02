Stand: 27.02.2022 15:57 Uhr Basketball: DBB-Team ohne Towers-Spieler Christen

Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert hat vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Israel ein Quartett aus seinem Kader gestrichen. Im Vergleich zum Sieg in Tel Aviv am Freitag stehen Robin Christen (Hamburg Towers), Philipp Herkenhoff (Ulm), Leon Kratzer (Bonn) und Lukas Wank (Frankfurt) nicht mehr im Aufgebot für die Partie in Heidelberg am Montag (19.30 Uhr). Deutschland kann mit einem weiteren Sieg die Tabellenführung in der WM-Qualifikationsgruppe übernehmen. | 27.02.2022 15:54