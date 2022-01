Stand: 14.01.2022 22:47 Uhr BBL: Hamburg Towers feiern Heimsieg

Die Hamburg Towers haben im Kampf um die Play-off-Plätze in der Basketball-Bundesliga (BBL) einen Arbeitssieg gefeiert. Mit 84:76 (46:30) bezwang die Auswahl von Trainer Pedro Calles am Freitagabend vor 1.000 Fans in der heimischen Halle den Mitteldeutschen Basketball-Club aus Weißenfels und kam damit zum zehnten Erfolg im 16. Saisonspiel. Bester Werfer der Hanseaten war Caleb Homesley mit 19 Punkten.