Stand: 07.05.2022 13:57 Uhr BBL: Bonn wird Zweiter und Play-off-Gegner der Hamburg Towers

Titelverteidiger Alba Berlin geht nach Anwendung der Quotientenregelung in der Basketball-Bundesliga als Tabellenerster in die Play-offs. Die Baskets Bonn werden Zweiter sein und der FC Bayern München wird den dritten Platz belegen, wie die BBL am Sonnabend mitteilte. Damit treffen die Hamburg Towers als Siebter der Hauptrunde in den am 13. Mai startenden Play-offs auf Bonn. Ergebnisse/Tabelle | 07.05.2022 13:41