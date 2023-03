Stand: 24.03.2023 20:46 Uhr BBL: Baskets Oldenburg verlieren gegen Ex--Trainer Drijencic

Die Baskets Oldenburg haben im Kampf um die vorderen Plätze in der Basketball-Bundesliga einen überraschenden Rückschlag hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Trainer Pedro Calles verlor am Freitagabend bei BBL-Tabellenschlusslicht Bayreuth mit 75:85 (44:42). Coach in Bayreuth, das zuvor elf Spiele in Serie verloren hatte, ist ausgerechnet der langjährige Oldenburger Trainer Mladen Drijencic. Oldenburg leistete sich ein schlechtes Schlussviertel (13:30), ist als Vierter aber weiter auf Play-off-Kurs. Tabelle | 24.03.2023 20:39