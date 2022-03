Stand: 06.03.2022 19:52 Uhr BBL: BG Göttingen mit Heimsieg gegen Chemnitz

Die BG Göttingen ist in der Basketball Bundesliga (BBL) weiter auf Play-off-Kurs. Die Niedersachsen setzten sich am Sonntag in eigener Halle vor 2.203 Zuschauern gegen die Niners Chemnitz mit 90:69 (34:35) durch. Beste Werfer der Veilchen waren Stephen Brown (20 Punkte) und Kamar Baldwin (19). | 06.03.2022 19:45