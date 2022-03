Stand: 03.03.2022 12:37 Uhr Anna Blässe verlässt den VfL Wolfsburg nach 15 Jahren

Anna Blässe wird den Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg nach 15 Jahren am Saisonende verlassen. Wie der Club am Donnerstag mitteilte, verlängert die 35-Jährige ihren auslaufenden Vertrag nicht. Blässe spielt seit 2007 in Wolfsburg und gewann mit dem VfL sechsmal die Meisterschaft, achtmal den DFB-Pokal sowie zweimal die Champions League. "Ich habe mich dazu entschlossen, etwas Neues zu beginnen", sagte Blässe. Was das sein wird, verriet sie nicht. | 03.03.2022 12:33