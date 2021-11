2G und 2G-Plus: Diese Corona-Regeln gelten bei den Profi-Clubs im Norden Stand: 29.11.2021 12:55 Uhr 2G oder 2G-Plus: Welche Corona-Regeln gelten bei den norddeutschen Profi-Clubs? Wie viele Zuschauer dürfen in die Stadien und Hallen? NDR.de bietet einen Überblick.

Fast alle Clubs im Norden setzen auf die 2G-Regel, bei der ausschließlich Geimpfte und Genese ins Stadion oder in die Halle dürfen. In Mecklenburg-Vorpommern und für Hallen-Sportarten in Niedersachsen gilt darüber hinaus 2G+, also auch Geimpfte und Genesene müssen einen Test vorlegen. Bei Eintracht Braunschweig wird das zuletzt teilweise geltende 3G-Prinzip überprüft, das auch negativ Getesteten Zugang gewährt. Hier die Lage bei den norddeutschen Clubs in den Top-Ligen im Fußball, Handball, Eishockey und Basketball.

Vermerkt ist jeweils der Status, der für das nächste Heimspiel des jeweiligen Vereins Gültigkeit hat.

Corona-Regeln bei den Nordclubs Verein Corona-Regel Erlaubte Zuschauerzahl VfL Wolfsburg 2G 15.000 Werder Bremen 2G 42.100 FC St. Pauli 2G 29.546 Hamburger SV 2G 57.000 Hansa Rostock 2G+ 14.500 Hannover 96 2G 24.500 Holstein Kiel 2G 15.034 VfL Osnabrück 2G 8.333 Eintr. Braunschweig wird geprüft 10.149 SV Meppen 2G 6.600 TSV Havelse 2G 24.500 - Arena in Hannover HANDBALL THW Kiel 2G 10.285 SG Flensburg-Handewitt 2G 6.300 TSV Hannover-Burgdorf 2G 4.900 HSV Hamburg 2G 13.000 - Arena im Volkspark

3.570 - Sporthalle Hamburg EISHOCKEY Grizzlys Wolfsburg 2G+ 2.250 Fischtown Pinguins 2G 4.647 BASKETBALL Hamburg Towers 2G 3.400 BG Göttingen 2G+ 1.723 Baskets Oldenburg 2G+ 3.600 Löwen Braunschweig 2G+ 3.750

