Stand: 08.03.2019 12:00 Uhr

Tipps: Das richtige Werkzeug kaufen

Löcher bohren, Nägel in die Wand schlagen, Schrauben nachziehen: Für kleinere Heimwerkerarbeiten sollte in jedem Haushalt das passende Werkzeug griffbereit sein. Viele Baumärkte werben für besonders günstige Werkzeug-Sets. Doch nicht bei allen Sonderangeboten stimmt die Qualität. Markt gibt Tipps, worauf Sie beim Kauf achten sollten.

Werkzeugkoffer im Test Markt - 11.03.2019 20:15 Uhr Autor/in: Sebastian Dubielzig Gutes Werkzeug und ein solider Werkzeugkoffer gehören zur Ausrüstung eines Heimwerkers. Was taugen Universal-Werkzeugkoffer vom Discounter und aus dem Fachgeschäft?







4,67 bei 3 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Grundausstattung mit Werkzeug

Handwerksprofis empfehlen eine Grundausrüstung, mit der sich die meisten Heimwerkerarbeiten im Haushalt erledigen lassen. Dazu gehören: Hammer, Schraubendreher, Säge, Zange und Schraubenschlüssel.

Werkzeug im Set oder einzeln kaufen

Im Set ist Werkzeug meist günstiger als einzeln. Allerdings enthalten vorgepackte Koffer oft Werkzeug, das später gar nicht zum Einsatz kommt. Experten raten deshalb: Nur das Werkzeug kaufen, das man braucht, und im Laufe der Zeit seinen eigenen Bestand aufbauen.

Wenn es doch ein Set sein soll: Unbedingt auf die Qualität achten. Bei sehr günstigen Schnäppchen ist die Gefahr groß, dass es sich um minderwertige Qualität handelt.

Gutes Werkzeug erkennen

Gutes Werkzeug ist in der Regel einfach zu erkennen. Da sind sich die Experten einig: Wichtig ist vor allem, wie gut es in der Hand liegt. Deshalb sollte man Werkzeug vor dem Kauf im Laden auspacken, anschauen und ausprobieren. Bei fest verschlossenen Sets kann man den Verkäufer bitten, die Verpackung zu öffnen. Einen Hinweis auf gute Qualität geben Prüfzeichen wie das GS-Siegel ("Geprüfte Sicherheit") oder Auszeichnungen von TÜV oder Dekra.

Tipps zu einzelnen Werkzeugen

Hammer: Der Kopf sollte mit einem Metallring am Stiel befestigt sein. Ist er nur mit Kunstharz verklebt, kann sich der Hammerkopf relativ leicht lösen. Auch in verschwitzten Händen sollte der Hammer nicht abrutschen. Ein Griff aus Holz hat den Vorteil, dass man Risse sofort erkennt und den Hammer austauschen kann. Griffe aus Kunststoff können bei starker Belastung plötzlich bersten. Hammer aus Metall sind relativ schwer und hitzeempfindlich.

Zange: Die Zange sollte mit einer Hand gut zu greifen sein. Der Abstand der Zangenteile darf nicht zu groß sein. Sind die Teile sehr wacklig miteinander verbunden, besteht Verletzungsgefahr für die Finger - besonders bei Rohrzangen mit flexibel einstellbarer Spannweite.

Schraubendreher: Die Spitze des Schraubendrehers sollte gehärtet und magnetisch sein, damit Schrauben nicht abfallen. Wie stabil das Metall ist, zeigt der Biegetest: Öffnet man mit dem Schraubendreher den Deckel einer Farbdose, sollte der Metallstab in Form bleiben. Schweißnähte am Kunststoffgriff sind ein Hinweis auf schlechte Qualität. Sie können zu Blasen an den Händen führen. Besser ist eine zusätzliche Gummierung, die auch bei verschwitzten Händen stabilen Halt bietet.

Akku-Schrauber: Achten Sie vor allem auf die Stromversorgung des Akku-Schraubers. Am besten sind Modelle mit einem Lithium-Ionen-Akku. Im Gegensatz zum älteren Nickel-Metallhydrid-Akku kann man ihn jederzeit aufladen, ohne dass die Lebensdauer nachlässt. Im Idealfall werden zwei Akkus mitgeliefert, damit man gleichzeitig aufladen und arbeiten kann. Wichtig ist auch die Ladedauer: Einige Modelle brauchen eine halbe Stunde, andere bis zu fünf Stunden, ehe der Akku wieder einsatzbereit ist.

Vier Universalwerkzeugkoffer im Test

Was taugen fertig bestückte Universalwerkzeugkoffer in der Praxis? In einer Stichprobe testete Markt folgende Werkzeugkoffer:

Deuba Werkzeugset, 141-teilig, für 23,95 Euro

Hornbach Werkzeugkoffer Meister, 60-teilig, für 39,90 Euro

Mannesmann Steckschlüssel und Werkzeugsatz, 303-teilig, für 98,99 Euro

Famex 136-25 Universalwerkzeugkoffer, 197-teilig, für 139,99 Euro

Ein Problem offenbaren alle Koffer: Falsch herum geöffnet oder geschlossen und die Ordnung hat ein Ende. Die vorgefertigten Mulden halten nur auf einer Seite der Koffer. Oft wird bei der Anzahl der Teile getrickst. Nur bei dem Koffer von Hornbach entspricht die Anzahl der Teile auch der Anzahl an Werkzeug im Koffer. Bei den anderen Herstellern zählen zum Beispiel Kabelbinder und Schrauben mit.

Vorsicht bei zu günstigem Werkzeug: Das Set von Deuba fällt bei unseren Testern durch. Der Griff der Umschaltknarre löst sich bei der ersten Anwendung, am Bithalter steht scharfkantiges Plastik ab und im Falltest geht der Koffer an der Unterseite kaputt. Der Koffer von Hornbach eignet sich vor allem für Einsteiger, bei komplexeren Anwendungen, wie der Demontage eines Rollers, vermissen die Tester zum Beispiel eine Umschaltknarre.

Bei dem 303-teiligem Koffer von Mannesmann bekommt man viel für sein Geld, zu bemängeln gibt es lediglich die Verarbeitung des Koffers an sich. Das Werkzeug von Famex macht einen guten Eindruck, das Set ist mit 139,99 Euro aber auch das teuerste im Test. Experten empfehlen Koffer mit Laschen oder Klettverschlüssen als Befestigungen, diese lassen sich nahezu beliebig oft öffnen und schließen. Besonders stabil sind klassische Metallkoffer.

Teil 1: Werkzeug: Tipps zum Kauf

Teil 2: Das sagen die Hersteller bzw. Händler

Dieses Thema im Programm: Markt | 11.03.2019 | 20:15 Uhr