Studentenfutter: Gesunde Nüsse, viele Kalorien

Studentenfutter gilt als lecker und gesund. Die Mischung aus Nüssen und Rosinen ist ein beliebter Snack für zwischendurch. Ernährungsexperten empfehlen, täglich rund 50 Gramm Studentenfutter zu essen. Denn in Maßen genossen sind Nüsse gesund, wenn sie ungesalzen und unbehandelt sind. Sie enthalten für die Verdauung wichtige Mineral- und Ballaststoffe. Ungesättigte Fettsäuren in Walnusskernen sollen das Risiko von Herz-, Gefäß- oder Krebserkrankungen senken. Das in Haselnüssen reichlich vorhandene Vitamin E soll Zellen schützen. Paranüsse enthalten viel Selen, das gut fürs Immunsystem sein soll.

Nüsse haben viele Kalorien

In Nüssen steckt viel Fett. So unterscheidet sich der Fettgehalt beliebter Nusssorten pro 100 Gramm:



Erdnüsse: 48,1 Gramm Fett (567 Kilokalorien)

Haselnusskerne: 61,6 Gramm Fett (644 Kilokalorien)

Walnusskerne: 62,5 Gramm Fett (662 Kilokalorien)

100 Gramm Studentenfutter haben etwa so viele Kalorien wie eine Tafel Nussschokolade.

Nüsse richtig lagern

Werden Nüsse nach der Ernte an einem trockenen und dunklen Ort gelagert, halten sie etwa ein Jahr. Bei abgepackten Nüssen steht das Erntejahr oft auf der Verpackung. Bei loser Ware ist es meist nicht angegeben. Mit der Zeit trocknen Nusskerne aus und schrumpfen.

Keine alten, faulen Nüsse essen

Feuchtigkeit schadet Nüssen. Schon nach kurzer Zeit bildet sich Schimmel auf der Schale in Form eines grünlich-grauen oder weißen Belags. Solche Nüsse gehören in den Müll. Durch Schimmel in der Nuss entstehen krebserregende Aflatoxine. Nusskerne, die faulig, pelzig oder ranzig schmecken, sofort ausspucken.

