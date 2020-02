Stand: 11.02.2020 10:33 Uhr - NDR Info

Safer Internet Day: Die Macht der Influencer

Sicherheit im Internet und in sozialen Medien ist ein viel diskutiertes Thema. Auf Initiative der Europäischen Union findet jedes Jahr der Safer Internet Day (SID) statt. Termin: jeweils der Dienstag der zweiten Februar-Woche. In diesem Jahr liegt der Schwerpunkt am 11. Februar auf dem Bereich Influencer und deren Einfluss auf die Meinungsbildung. Bundesweit laden unter dem Motto "Idole im Netz. Influencer & Meinungsmacht" verschiedenste Initiativen in zahlreichen Orten zu Veranstaltungen ein. Außerdem gibt es Online-Angebote.

Informationen auf klicksafe.de

In Deutschland koordiniert die Aktion klicksafe unter Federführung der Landeszentrale für Medien und Kommunikation Rheinland-Pfalz die Angebote zum Safer Internet Day. Sie möchte dazu beitragen, dass Internet-Nutzer der Sicherheit im Netz mehr Aufmerksamkeit widmen. Zum aktuellen Thema des SID veröffentlicht klicksafe unter dem Hashtag #checkwemdufolgst Inhalte in verschiedenen sozialen Medien. Auch auf der Internetseite klicksafe.de gibt es dazu Informationen und Materialien. Nach einer aktuellen Studie folgen in Deutschland 20 Prozent der Nutzer von sozialen Netzwerken Influencern. Bei den 14- bis 29-Jährigen sind es sogar 44 Prozent.

Aktionen zum Safer Internet Day im Norden

In Hamburg beteiligt sich unter anderem die Volkshochschule mit einem Workshop am Safer Internet Day. In der Medienwerkstatt der Fabrik können Kinder lernen, Suchmaschinen zu nutzen. In Hannover geht es bei einer Veranstaltung um persönliche Daten im Netz und in Braunschweig informiert die Polizei über Fake-Shops. Informationen zu diesen und weiteren Veranstaltungen auf der Website von klicksafe.

