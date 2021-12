Markt sucht Ihr Lieblings-Möbelstück

Unter all den Möbeln im eigenen Zuhause gibt es oft ein altes Lieblingsstück. Ein Erbstück - oder ein besonderer Flohmarktfund. Vielleicht vom Sperrmüll gerettet? Möbel, hinter denen auf jeden Fall eine Geschichte steckt und in die besonders viel Pflege gesteckt werden. Wir wollen herausfinden: Was macht diese Möbel genau aus? Und warum halten sie so lange?

Dafür suchen wir Ihr altes Lieblingsstück! Schreiben Sie uns: Was macht dieses Möbelstück für Sie aus? Wie alt ist es? Und was hat es schon alles mitgemacht? Schicken Sie uns dazu bitte unbedingt auch ein Foto. Die gesammelten Bilder der alten Möbel werden eventuell in einem Film über Nachhaltigkeit verwendet, den wir produzieren.

Ihr Lieblingsmöbel kommt ins Fernsehen - Sie auch?

Ist die Geschichte von Ihnen und Ihrem Möbel besonders interessant, kann es auch sein, dass die Redaktion Sie mit der Kamera besucht, um sich das Lieblingsstück ganz persönlich zeigen und erklären zu lassen.

Wenn Sie teilnehmen wollen, dann melden Sie sich bitte, mit kurzer Geschichte und einem Foto vom Lieblingsmöbel, bis zum 01.01.22 bei uns. Vergessen Sie dabei nicht, uns ihre Kontaktdaten mitzusenden. Unsere E-Mail-Adresse:



markt@ndr.de

Betreff "Lieblingsmöbel"