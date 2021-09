High-Protein-Produkte: Wie viel Eiweiß ist noch gesund? Stand: 23.09.2021 09:15 Uhr Immer mehr Hersteller setzen auf High-Protein-Produkte, die deutlich teurer sind als vergleichbare Lebensmittel ohne zusätzliches Eiweiß. Aber sind die auch gesünder?

von Julia Wacket

Egal ob Müsliriegel, Joghurt, Brot, Pudding: Zusätzliche Proteine finden sich heute in fast allen Lebensmitteln. Mit einem schwarzen Aufdruck und modernem Design werben die High-Protein-Produkte von Ehrmann, Oetker und Co für den besonders hohen Proteingehalt. Proteine sind bei Verbrauchern gefragt, denn sie sind wichtig für Muskeln und Knochen, Organe, Blut und die Antikörper des Immunsystems. Protein ist außerdem von allen drei Hauptnährstoffen der Stoff, der am meisten sättigt.

Alle großen Marken haben bei Proteinprodukten nachgezogen, vor allem im Milchproduktebereich: Laut Marktforschungsinstitut GfK hat sich der Umsatz an High-Protein-Produkten in den Kategorien Quark, Joghurt, Fertigdesserts und Milchgetränken zwischen 2016 und 2020 nahezu verfünffacht. Aber auch Linsenwaffeln und Erdnüsse werben neuerdings mit dem hohen Eiweißgehalt.

High-Protein-Produkte oft teurer als Standardprodukte

Bei dem Trend gehe es den Herstellern klar ums Geld, meint Markenexperte Arnd Zschiesche: "Es geht nicht darum, dass die Unternehmen Lust haben unsere Fitness zu unterstützen." Proteinprodukte seien vor allem "Proteine für die Unternehmen". Die Gründe sind aus seiner Sicht offensichtlich: "Weil sich durch den höheren Preis mehr Marge in einem übersättigten Markt machen lässt, weil sich Aufmerksamkeit auf die Produkte richtet, weil sie eben neu sind."

Fast alle Hersteller schlagen bei den Proteinprodukten deutlich drauf. Ein 200g-Becher High-Protein-Pudding von Ehrmann kostet etwa 1,29 Euro, den 190-Klassiker bekommt man bereits für 0,79 Euro. Bei den Joghurts sieht es ähnlich aus.

Bedarf oft auch über natürliche Eiweißquellen gedeckt

Um als Produkt mit einem "hohen Proteingehalt" oder "eiweißreich" zu gelten, müssen laut EU-Recht mindestens 20 Prozent der Energie der Lebensmittel aus Proteinen stammen: also von 100 Gramm etwa 20 Gramm Protein. Ein konventioneller Joghurt liefert in der Regel zwischen 4,5 und 10 Gramm. Laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) braucht der Mensch 0,8 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht am Tag. Bei einer 70 kg schweren Person, entspricht das 56 Gramm Eiweiß täglich. Laut Ernährungsexperten ist dieser Bedarf gut über natürliche Eiweißquellen wie Milch, Fleisch, Fisch oder Hülsenfrüchte wie Soja, Linsen und Erbsen zu decken. Auch Haferflocken enthalten viel Eiweiß.

Eiweißmangel ist nicht verbreitet

Auch Ernährungswissenschaftler Matthias Riedl stellt klar: "Deutschland ist kein Eiweißmangelland, die Deutschen nehmen genug Eiweiß zu sich." Eiweißprodukte, die 20 oder gar 40 Gramm Protein pro Becher hinzufügen, sieht er kritisch. "Wer so viel Protein mit Chemie zu sich nimmt, der hat schon viel zu viel Protein aufgenommen, dann kommt es eher zu einer Protein-Überladung."

High-Protein-Produkte enthalten oft Süßungs-und Verdickungsmittel

Viele Lebensmittel mit zugesetztem Eiweiß enthalten zudem Süßungsmittel oder das Verdickungsmittel Carrageen - "Astronautenkost mit langer Zutatenliste und viel Chemie", fasst es Matthias Riedl zusammen. Wer sein Essen mit Protein anreichern will, greife am besten zu echten Lebensmitteln zum Beispiel Nüssen, Hülsenfrüchten oder proteinreichem Gemüse. Diese liefern neben dem Eiweiß auch Ballaststoffe, Spurenelemente, Vitamine und sekundäre Pflanzenstoffe.

