Auberginen: Köstlichkeit vom Mittelmeer

Für viele sind Auberginen der Inbegriff der Mittelmeerküche - und tatsächlich gedeihen die wärmeliebenden Früchte in Deutschland in der Regel nur im Treibhaus. Früchte aus dem Freiland stammen meist aus Spanien, Italien oder der Türkei. Dort haben sie ungefähr von Mai bis Ende September Saison.

Erhältlich sind Auberginen, die auch als Eierfrüchte bezeichnet werden, bei uns das ganze Jahr über. Allerdings bieten Supermärkte meist nur die typischen dunkel-violetten, ovalen Exemplare an. Rund ums Mittelmeer und in anderen subtropischen Regionen sind die Früchte dagegen in vielen unterschiedlichen Sorten erhältlich - von länglich und schmal bis hin zu grün, weiß oder marmoriert. Sie unterscheiden sich nicht nur im Aroma, sondern besitzen auch unterschiedlich festes Fruchtfleisch.

Auberginen einkaufen und lagern

Beim Kauf sollte die Schale der Aubergine glatt, fest und glänzend sein und auf sanften Druck sollte leicht nachgeben. Das Fruchtfleisch sollte nach dem Aufschneiden weiß sein, braune Flecken weisen darauf hin, dass das Gemüse zu lange gelagert wurde. Die Früchte am besten immer zügig verbrauchen und bis dahin möglichst außerhalb des Kühlschranks lagern. Das Gemüsefach des Kühlschranks ist etwas zu kalt für Auberginen, allerdings halten sich die Früchte dort etwa fünf Tage.

Auberginen in der Küche vorbereiten

Auberginen sollte man stets garen, da sie so erst ihren feinen Eigengeschmack entwickeln. Rohe und unreife Auberginen können zudem den Stoff Solanin enthalten, der Magenprobleme auslösen kann. Vor dem Zubereiten die Auberginen in Scheiben schneiden, mit Salz einreiben und einige Minuten stehen lassen. So verlieren sie Wasser, nehmen weniger Fett auf und werden beim Garen weicher. Das Salz soll außerdem Bitterstoffe aus dem Früchten ziehen - allerdings sind heutige Züchtungen kaum noch bitter. Die austretende Flüssigkeit anschließend abtupfen. Einige Spritzer Zitrone sorgen dafür, dass die Scheiben ihre helle Farbe behalten. Profikoch Hannes Schröder rät zudem, die Auberginen vor dem Braten leicht zu mehlieren. Dadurch werden die Poren etwas verschlossen und die Aubergine saugt weniger Öl auf.

Auberginen als Vor- und Hauptspeise

Gegrillt oder in Olivenöl angebraten und gut gewürzt (etwa mit Knoblauch, Salz, Pfeffer und Chili) sind Auberginenscheiben eine beliebte Vorspeise. Ebenso gut eignen sie sich für Gemüsepfannen (Ratatouille) und Aufläufe (Moussaka). Halbe Früchte können mit Hackfleisch und Feta gefüllt und überbacken werden. Eine typische Vorspeise der orientalischen Küche ist Auberginenpüree (Baba Ghanoush). Dazu die Früchte halbieren, mit Olivenöl einpinseln, würzen und im Backofen circa 30 Minuten garen. Dann das Fruchtfleisch herauskratzen, mit etwas Joghurt, Sesampaste, Olivenöl und Zitronensaft vermischen und pürieren.

Als typisches Gemüse der Mittelmeerküche passen Auberginen sehr gut zu Tomaten, Zucchini und anderen mediterranen Gemüsesorten. Sie lassen sich sowohl mit Fleisch- als auch Fischgerichten kombinieren und bekommen durch orientalische Gewürze wie Kreuzkümmel und Gewürzmischungen wie Harissa eine besondere Note.

Gesund und kalorienarm

Da Auberginen größtenteils aus Wasser bestehen, sind sie sehr kalorienarm. Allerdings saugen sich die Früchte beim Anbraten schnell mit Fett voll, daher am besten nur mit wenig Öl garen. Die Früchte enthalten viel Kalium, Vitamin C sowie Antioxidantien, die helfen, den Körper vor schädlichen Stoffen zu schützen. Die Schale der Aubergine ist zudem reich an B-Vitaminen.

