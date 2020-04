Lieblingsrezepte von Léa Linster zu Ostern

Seit mehr als 30 Jahren verwöhnt Léa Linster Gäste in ihrem Restaurant in Luxemburg mit ausgezeichneter Küche. Ihre Lieblingsrezepte hat sie nun in einem neuen Kochbuch zusammengefasst. Aus diesem Buch stammen auch die fünf Gerichte, die die Sterneköchin für unser diesjähriges Ostermenü gekocht hat. Alle sind raffiniert, lecker und einfach nachzukochen. Zu jedem Gang des Menüs bieten wir Bildergalerien an, die die Zubereitung Schritt für Schritt zeigen, sowie eine Video-Kochschule mit vielen Tipps.