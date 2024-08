Kaiserschmarrn, French Toast, Dampfnudeln: Süße Küchenklassiker Stand: 21.08.2024 10:02 Uhr Süße Hauptgerichte wie Kaiserschmarrn, Dampfnudeln oder French Toast schmecken der ganzen Familie und sind eine leckere vegetarische Abwechslung aus günstigen Zutaten. Zubereitungstipps und Rezepte.

Eier, Milch, etwas Obst und Zucker - das sind die wichtigsten Zutaten für eine Vielzahl leckerer Speisen, die sich nicht nur als Dessert, sondern auch als Hauptgericht eignen. Auch Milchreis, Grieß und altbackenes Brot sind ideal, um daraus sättigende Mahlzeiten zuzubereiten, die auch bei Kindern gut ankommen.

Kaiserschmarrn: Traditionsgericht aus Österreich

Ein echter Süßspeisen-Klassiker ist Kaiserschmarrn. Der Teig für das österreichische Traditionsgericht besteht aus Eiern, Milch, Mehl sowie etwas Zucker und Backpulver. Damit der Schmarrn schön fluffig wird, sollte das Eiweiß zunächst steif geschlagen und dann unter den Teig gehoben werden. Den Teig zunächst in einer ofenfesten Pfanne auf der Unterseite goldbraun anbraten, dann im Ofen zu Ende backen oder wenden und in der Pfanne fertigstellen. Anschließend in mundgerechte Stücke rupfen. Mit Puderzucker bestreut servieren. Sehr lecker schmecken dazu Apfelmus oder Pflaumenkompott.

Dampfnudeln und Germknödel: So gelingen die Hefeklöße

Sehr beliebt in Österreich und Süddeutschland sind Dampfnudeln und Germknödel. Sie werden aus Hefeteig zubereitet, der nach dem Gehen zu Klößen geformt wird. Wer mag, gibt noch eine Füllung aus einem Klecks Nougat oder Pflaumenmus hinein. Dazu flache Fladen formen, die Füllung in die Mitte geben und vorsichtig von den Rändern her verschließen. Die Klöße in einer beschichteten Pfanne bei geschlossenem Deckel in Milch, Butter, etwas Zucker und einer Prise Salz etwa 30 Minuten dämpfen. Den Deckel geschlossen halten, sonst fallen die Klöße zusammen. Traditionell werden Dampfnudeln mit Mohn bestreut und mit Vanillesoße serviert.

Darüber, was Dampfnudeln und Germknödel voneinander unterscheidet, gibt es übrigens verschiedene Ansichten. Meist beziehen sie sich auf die Garmethode. Demnach können Germknödel auch in Wasser gekocht oder in einem Tuch im Wasserdampf gedämpft werden.

Grießbrei und Milchreis: Schnell und einfach zubereitet

Grießbrei und Milchreis sind nicht nur leckere Desserts, sondern eignen sich auch als schnelles, einfaches Hauptgericht. Dazu Milch mit etwas Zucker und Salz aufkochen, nach Geschmack mit Zimt, Vanille oder Zitronenabrieb verfeinern. Grieß oder Milchreis einrühren, noch einmal kurz aufkochen lassen. Grießbrei anschließend vom Herd nehmen und noch einige Minuten quellen lassen. Milchreis benötigt etwas länger, bis er weich ist und sollte noch etwa 20 Minuten bei geringer Hitze weiter garen, dabei regelmäßig umrühren.

Süße Aufläufe mit Grieß und Quark

Grießbrei ist auch eine gute Basis für süße Aufläufe. Dazu Eigelb in den noch warmen, aber nicht mehr heißen Brei einrühren, das steif geschlagene Eiweiß unterheben. Mit Kirschen, Heidelbeeren, Birnen, Äpfeln oder anderem Obst in eine Auflaufform füllen und ungefähr 30 Minuten im Ofen backen. Vor dem Servieren mit Mandelblättchen und Puderzucker bestreuen.

Für einen Quark-Grießauflauf kann man den Grieß auch direkt verwenden: Quark mit Eiern und Zucker verquirlen und den Grieß mit etwas Backpulver unterrühren. Anschließend zusammen mit dem Obst in einer Auflaufform etwa 45 Minuten backen.

Fliederbeersuppe: Sommerliche Köstlichkeit

Eine typisch norddeutsche Spezialität ist die süß-säuerliche Fliederbeersuppe, die aus Holunderbeer-Saft und Äpfeln oder Apfelsaft zubereitet wird. Süße Grießklößchen dürfen in der mit Zimt und Nelken gewürzten Suppe nicht fehlen.

Weitere Informationen Fliederbeersuppe mit Grießklößchen Der norddeutsche Klassiker schmeckt gut mit Grießklößchen und kann kalt oder warm serviert werden. Rezept

Süßes mit Brot: French Toast, Scheiterhaufen und Ofenschlupfer

Auch Brotreste eignen sich hervorragend, um daraus schmackhafte süße Gerichte zuzubereiten. Sehr beliebt ist French Toast, ein Gericht mit Weißbrot, das bei uns auch unter der Bezeichnung Arme Ritter bekannt ist. Die Zubereitung ist einfach: Die Brotscheiben in eine leicht gesüßte Eiermilch eintauchen und anschließend in einer Pfanne mit Butter anbraten. Mit Kompott oder frischem Obst servieren.

Weitere Informationen French Toast mit karamellisierten Heidelbeeren Die köstlichen süßen Brote bereitet Franzi Schweiger mit Buttermilch zu. Sie eignen sich auch für die Outdoor-Küche. Rezept Arme Ritter mit gebackenen Pflaumen Die süßen, knusprig gebackenen Brotscheiben sind nicht nur lecker, sondern auch gut zur Resteverwertung. Rezept

Altbackene Brötchen sind auch die Basis von Ofenschlupfern und sogernannten Scheiterhaufen. Die Brötchenscheiben dafür in süßer Eiermilch einweichen und mit Apfelscheiben in eine Auflaufform schichten. Wer mag, gibt noch Rosinen dazu und bestreut die Schlupfer mit gestifteten oder gehobelten Mandeln und Zucker. Beim Scheiterhaufen kommt klassischer Weise zudem eine Baiserhaube aus Eischnee und Zucker obenauf. Anschließend gart der Auflauf im Ofen und wird mit Vanillesoße serviert.

Weitere Informationen Scheiterhaufen mit Vanille-Soße Eine köstliche Nachspeise aus dem Ofen: Unter einer Eiweißhaube verbergen sich süße Brötchen, Äpfel und Rosinen. Rezept

Pfannkuchen: Schnelles Essen in vielen Variationen

Schnell zubereitet sind Pfannkuchen. Serviert mit Apfelmus sind sie wohl eines der beliebtesten süßen Hauptgerichte. Der Teig wird schön locker, wenn man die Eier trennt, das Eiweiß steif schlägt und erst zum Schluss unter die Masse hebt. Für einen besonders fluffigen Teig kann man einen Teil der Milch durch sprudelndes Mineralwasser ersetzen.

