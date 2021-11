Stand: 26.11.2021 11:40 Uhr Beratungsstellen für Opfer sexualisierter Gewalt

Sie haben den Verdacht, einem Kind wird sexuelle Gewalt angetan? Sie sind selbst Opfer von sexualisierter Gewalt gewesen? Hier finden Sie eine Auswahl an Vereinen und Anlaufstellen, die Ihnen helfen können.

Hilfe-Telefon Sexueller Missbrauch

(bundesweit, kostenfrei und anonym)

Tel.: (0800) 22 55 530



Online-Beratung des Hilfe-Telefons:

www.hilfe-telefon-missbrauch.online

Trau Dich: Hilfe bei sexuellen Übergriffen finden

www.trau-dich.de/deine-hilfe

Nummer gegen Kummer

Informationen über die kostenlose Hotline für Kinder und Jugendliche:

Tel.: 116 111 (anonym, bundesweit und kostenfrei)

www.nummergegenkummer.de

Opferhilfs- und Betroffenenvereine

Dunkelziffer e.V.

Hilfe für sexuell missbrauchte Kinder

Albert-Einstein-Ring 15

22761 Hamburg

Tel.: (040) 42 10 70 00

E-Mail: mai(at)dunkelziffer.de

www.dunkelziffer.de

gegen-missbrauch e.V.

Verein für Betroffene, Partner und Gegner von sexuellem Kindesmissbrauch

Oberestr, 23

37075 Göttingen

Tel.: (0551) 50 06 56 99

E-Mail: info(at)gegen-missbrauch.de

www.gegen-missbrauch.de

Behandlungsinitiative Opferschutz e.V.

www.bios-bw.com

Die Beratungsstelle bietet eine Anlaufstelle sowohl für:



Betroffene von sexueller Gewalt: www.bios-bw.com/behandlung-akut

www.bios-bw.com/behandlung-akut Für Tatgeneigte, die sich Hilfe suchen wollen: www.bios-bw.com/tatgeneigtenprogramm2

www.bios-bw.com/tatgeneigtenprogramm2 Für Täter:innen (in Haft, kurz davor oder danach): www.bios-bw.com/behandlungsangebote-fab

Wildwasser/Bundesarbeitsgemeinschaft Feministischer Organisationen gegen Sexuelle Gewalt an Mädchen und Frauen e.V.

Es gibt zahlreiche Vereine mit dem Namen Wildwasser in Deutschland. Sie arbeiten voneinander unabhängig, sind aber in der Bundesarbeitsgemeinschaft Feministischer Organisationen gegen Sexuelle Gewalt an Mädchen und Frauen e.V. (BAG FORSA) miteinander vernetzt.

Wildwasser in der BAG FORSA

Wriezener Str. 10/11

13359 Berlin

E-Mail: info(at)bag-forsa.de

bag-forsa.de/de/

Angebote speziell für Jungen und Männer

berliner jungs

Hilfe für Jungen bei sexueller Gewalt

Projekt von Hilfe-für-Jungs e.V.

Leinestraße 49

12049 Berlin

Tel.: (030) 23 63 39 83

E-Mail: info(at)jungen-netz.de

www.jungen-netz.de

Tauwetter

Anlaufstelle für Männer, die als Junge sexuell missbraucht wurden.

Gneisenaustraße 2a

10961 Berlin

Tel.: (030) 693 80 07

E-Mail: beratung(at)tauwetter.de

www.tauwetter.de

Männerberatung Schleswig-Holstein

Informations- und Beratungsstelle für männliche Betroffene von sexueller Gewalt

www.maennerberatung-sh.de/



Standorte:





Kiel - Frauennotruf Kiel e. V. / Tel.: (0431) 91 124 / E-Mail: maennerberatung(at)fnrkiel.de

Flensburg - pro familia / Tel.: (0461) 90 926-42 / E-Mail: maennerberatung.flensburg(at)profamilia.de

Elmshorn - Wendepunkt e. V. / Tel.: (04121) 47 573-0 / E-Mail: maennerberatung(at)wendepunkt-ev.de

