Pfingsten: Diese Bedeutung hat der Feiertag

Pfingsten ist ein wichtiger christlicher Feiertag, trotzdem kennen viele seine Bedeutung nicht. Was genau feiern Gläubige mit dem "Fest des Heiligen Geistes", das 2025 auf den 8. und 9. Juni fällt?

Jedes Jahr im Mai oder Juni freuen sich viele auf das lange Pfingstwochenende. Die freien Tage lassen sich gut für Ausflüge ins Grüne, einen Kurzurlaub, Sportveranstaltungen oder Treffen mit Freunden nutzen. Gleichzeitig hat Pfingsten für gläubige Christen große Bedeutung, daher zählt der Pfingstmontag zu den gesetzlichen Feiertagen.

Wann ist Pfingsten?

Im Jahr 2025 fällt Pfingsten auf den 8. und 9. Juni. Wie Ostern und Himmelfahrt ist Pfingsten ein sogenannter beweglicher Feiertag. Mit ihm endet nach sieben Wochen die Osterzeit. Der Begriff Pfingsten leitet sich von dem griechischen Wort "pentekosté", der Fünfzigste, ab. Bis zum 4. Jahrhundert wurde an Pfingsten auch die Himmelfahrt Christi gefeiert. Dann entwickelte sich dafür allmählich ein eigener Feiertag, der immer 40 Tage nach dem Osterfest und damit stets an einem Donnerstag gefeiert wird.

Die Bedeutung von Pfingsten für Christen

Pfingsten gilt als der "Geburtstag der Kirche". Gefeiert wird der Heilige Geist. Die Erzählung dazu ist in der Bibel in der Apostelgeschichte 2 zu finden. Demnach kamen die Jünger Jesu 50 Tage nach dessen Kreuzestod zum jüdischen Fest Schawuot in Jerusalem zusammen. Plötzlich fegte ein Sturm durch das Haus und der Heilige Geist senkte sich in Form von Feuerzungen auf die Jünger. Daraufhin konnten sie fremde Sprachen verstehen und sprechen. Dieses Ereignis gilt zugleich als Beginn der christlichen Mission, denn nun waren die Jünger ermutigt und befähigt, die Frohe Botschaft in der ganzen Welt zu verkünden.

Dieses Pfingstwunder wird auch als Aussendung oder Ausgießung des Heiligen Geistes bezeichnet. Der Heilige Geist ist für Christen dabei die Liebe, die von Gott zu den Menschen fließt und auch zwischen den Menschen strömt.

Welche Symbole stehen für Pfingsten?

Vielfach steht eine weiße Taube als Symbol für den Heiligen Geist und damit für Pfingsten. In der biblischen Pfingstgeschichte spielen Tauben keine Rolle, stattdessen werden Flammen und Feuer erwähnt. Der Pfingstochse bezieht sich wie Pfingstrosen auf die Jahreszeit: An Pfingsten trieben Bauern nach einem langen Winter das teils geschmückte Vieh wieder auf die Almen. Noch heute wird dieses Ereignis etwa in Wildemann im Oberharz mit einem Umzug und vielen Besuchern am Pfingstsonntag gefeiert. Andere Bräuche zu Pfingsten wie Maibäume oder Feuer haben nur regional Bedeutung.

Warum feiern wir Pfingsten an zwei Tagen?

Die wichtigsten Feiertage werden bei uns alle "doppelt" gefeiert, erklärt das Portal katholisch.de. Dazu zählen neben dem Pfingstmontag auch der Ostermontag und der zweite Weihnachtsfeiertag. So betonen sie die große Bedeutung des Festes und verlängern den eigentlichen Feiertag. Dennoch feiern die christlichen Kirchen Pfingsten in der Regel mit deutlich weniger Gottesdiensten als Weihnachten oder Ostern. Häufig laden sie zu Andachten, Festen oder Prozessionen unter freiem Himmel ein.

