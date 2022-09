Stand: 07.09.2022 14:05 Uhr Ein Lavendelsäckchen nähen

Mit getrockneten Lavendelblüten werden die Duftsäckchen gefüllt. Der Duft der Blüten wirkt beruhigend und vertreibt zudem lästige Insekten wie Motten und Mücken.

Material

Stoffreste, Spitzentaschentuch, Seidenband

Getrockneter Lavendel, zum Beispiel aus der Apotheke

Nadel, Faden, Schere

Anleitung für die Lavendelsäckchen

Reste von schönen Stoffen (alte Damastdecken, Servietten oder Kopfkissen) in Streifen von circa 30 x 15 cm schneiden und an den beiden kurzen Seiten mit circa 2 cm Saum umnähen. Anschließend den Stoff in der Mitte falten und an den langen Seiten zusammennähen, sodass ein Beutelchen entsteht. Circa 15 Gramm getrocknete Lavendelblüten in ein Spitzentaschentuch füllen. Dieses Tuch mit dem Lavendel in das Säckchen geben, sodass die Spitze oben herausguckt. Das Säckchen mit einem bunten Seidenband umwickeln und nach Wunsch mit einem Textilstift beschriften oder bemalen.

AUDIO: Lavendel: Ein Stück Provence in Schleswig-Holstein (22 Min) Lavendel: Ein Stück Provence in Schleswig-Holstein (22 Min)

Weitere Informationen Lavendel schneiden, pflanzen und pflegen Mit seinen leuchtenden Blüten verschönert Lavendel jeden Garten. Zwei Mal im Jahr benötigt er einen Rückschnitt. mehr Lavendel als Heilpflanze verwenden Lavendel hilft gegen innere Unruhe und Stress und wird auch als Heilpflanze zur Behandlung von Angststörungen eingesetzt. Insekten können mit dem Kraut vertrieben werden. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | 19.08.2022 | 05:05 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Do it yourself