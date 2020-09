Airi Suzuki

1. Violine

Bei der NDR Radiophilharmonie seit 2019

Biografie

Die japanische Geigerin Airi Suzuki erregte durch zahlreiche Wettbewerbspreise internationale Aufmerksamkeit. Sie gewann den zweiten Preis beim 13. Henryk Wieniawski Violinwettbewerb Posen und war Preisträgerin des Internationalen Joseph Joachim Violinenwettbewerb Hannover, des Fritz Kreisler Wettbewerbs Wien und des Valsesia Musica Violinwettbewerbs in Italien.

Als Solistin konzertiert Airi Suzuki in bedeutenden Konzertsälen wie dem Concertgebouw Amsterdam. Ihr Debüt in der berühmten Suntory Hall gab sie mit dem Tokyo Symphony Orchestra. Sie tritt regelmäßig mit namhaften japanischen und europäischen Orchestern auf, darunter der NDR Radiophilharmonie Hannover, dem Göttinger Symphonie Orchester und dem Münchner Kammerorchester.

Ihr Studium begann Airi Suzuki am Toho Gakuen College in Tokyo und setzte es bis zu ihrem Konzertexamen bei Prof. Krzysztof Wegrzyn in Hannover fort. Neben dem solistischen Spiel widmet sich Airi Suzuki der Kammermusik. Ihr Debüt-Album mit Werken von Beethoven, Stravinsky und R. Strauss ist vor Kurzem erschienen.

Als stellvertretende Konzertmeisterin beim DSO Berlin und der NDR Radiophilharmonie Hannover sammelte Airi Suzuki wichtige Orchestererfahrungen. Seit 2019 ist sie festes Mitglied der 1. Violinen in Hannover.

Airi Suzuki spielt derzeit auf einer G.B. Guadagnini ex. Kneisel aus dem Jahre 1752, einer Leihgabe der Munetsugu Collection.

