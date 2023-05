Wir trauern um Volker Worlitzsch Stand: 11.05.2023 09:00 Uhr Fast 40 Jahre war Volker Worlitzsch Konzertmeister bei der NDR Radiophilharmonie. Nun ist der Geiger im Alter von 78 Jahren gestorben.

Mehr als ein halbes Jahrhundert hat der Geiger Volker Worlitzsch das Konzertleben in Hannover geprägt: Von 1970 bis 2009 war er Erster Konzertmeister der NDR Radiophilharmonie.

Nach seiner Pensionierung übernahm er als Dirigent die Leitung des Orchesters der Medizinischen Hochschule, mit dem er im März sein letztes Konzert gegeben hat. 1944 in Rathenow geboren begann seine Karriere als Orchestermusiker außergewöhnlich früh: Schon mit 16 Jahren trat er seine erste Konzertmeisterstelle beim Westdeutschen Mozartorchester Soest an. Parallel studierte er in Detmold und Hannover und nahm Unterricht bei Antonín Dvoráks Urenkel Josef Suk in Prag. Nach Stationen in Zürich und Berlin holte ihn Herbert von Karajan 1968 zu den Berliner Philharmonikern. Von dort wechselte er zwei Jahre später auf die Konzertmeisterposition in Hannover.

Am 4. Mai ist Worlitzsch in Celle gestorben. Wir trauern um unseren sehr geschätzten Kollegen.