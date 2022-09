Stand: 02.05.2022 09:00 Uhr Ladislaus Kosak

Nach 36 Jahren im Orchester hat der Geiger Ladislaus Kosak die NDR Radiophilharmonie am 30. April 2022 verlassen und ist in den Ruhestand gegangen.

Bei der NDR Radiophilharmonie 1986-2022

Ladislaus Kosak war zunächst stellvertretender Konzertmeister bei der NDR Radiophilharmonie, bis er 2003 auf die Position des Stimmführers der 2. Geigen wechselte. Bevor er nach Hannover kam, spielte er zwei Jahre als stellvertretender Konzertmeister im Württembergischen Kammerorchester Heilbronn. Geboren und aufgewachsen ist er im siebenbürgischen Klausenburg, wo er an der dortigen Musikakademie sein Violinstudium begann. Später setzte er sein Studium an der Hochschule für Musik in Karlsruhe in der Klasse von Josef Rissin fort.

Gefragter Kammermusiker und Solist

Ladislaus Kosak war viele Jahre Mitglied des Streichtrios Hannover sowie des Ensembles Tedesco. Als Kammermusiker war er u. a. auch mit Kolleg*innen der NDR Radiophilharmonie zu hören. Auf verschiedenen internationalen Podien hat er zudem als Solist konzertiert. In führenden Positionen wurde Ladislaus Kosak für die Orchestermusiker*innen der NDR Radiophilharmonie ein unverzichtbarer Kollege, den sie nun nach 36 Jahren mit Dank und den besten Wünschen verabschieden.

Was war Ihr erstes prägendes Musikerlebnis?

Mein erstes wirklich prägendes Erlebnis war das Kennenlernen der Aufnahmen des jungen Yehudi Menuhin, die mich den Sinn der Musik erfühlen ließen. Für das zweite prägende Erlebnis hat ein Liederabend mit Dietrich Fischer-Dieskau gesorgt.

Welches ist Ihr Lieblingsstück im Bereich der "klassischen" Musik?

Mein konkurrenzloses Lieblingsstück ist der langsame Satz des Violinkonzertes Nr. 2 von Béla Bartók. Bartók und Schubert sind und waren schon immer auf meiner Favoritenliste. Einen Schumann ziehe ich erst in der letzten Zeit Brahms oder Mendelssohn vor.

Wenn Sie nicht Violine spielen würden, welches Instrument würden Sie am liebsten spielen können?

Für die fast unbegrenzten Ausdrucksmöglichkeiten einer Geige gab es für mich nie eine Alternative. Nur ein anderes Instrument hat mich trotzdem immer wieder fasziniert: die Oboe mit ihrem süßen Klang.

