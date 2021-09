Abschied nach 40 Jahren im Orchester

Im Mai 2019 feierte er sein 40-jähriges Dienstjubiläum bei der NDR Radiophilharmonie, zum 30. November 2019 ging er in den Ruhestand: Das Orchester verabschiedete sein langjähriges Mitglied Friedemann Kober, der von 1979 bis 2019 der Gruppe der 1. Violinen angehörte.

Friedemann Kober absolvierte 1978 sein künstlerisches Meisterklassendiplom an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover. 1979, als 25-jähriger, gewann er das Probespiel der 1. Violinen bei der NDR Radiophilharmonie. Seitdem unterstützte er das Orchester nicht nur musikalisch, sondern auch als zuverlässiger Ansprechpartner für die Diensteinteilungen.

In der Welt zuhause

Neben seiner Tätigkeit bei der NDR Radiophilharmonie konzertierte er kammermusikalisch in zahlreichen Ländern Europas, Afrikas, Asiens und in den USA. Mit der NDR Radiophilharmonie kehrte er immer wieder gerne in seine Heimatstadt Lübeck zurück. Seinen neuen Lebensabschnitt verbringt Friedemann Kober mit der Familie. Er ist verheiratet und hat drei Töchter. Neben der Musik macht er gerne Sport und betreibt eine eigene semiprofessionelle Wetterstation in der Wedemark.

Höhepunkte seiner Karriere

Besonders in Erinnerung bleiben Friedemann Kober die Begegnungen mit dem Geiger Pinchas Zukerman und der Geigerin Arabella Steinbacher. Zukerman inspirierte Kober als jungen Geiger tonlich. Nach einem Konzert der Tournee mit Zukerman konnte Friedemann Kober dem Idol seiner Jugend seine Bewunderung persönlich mitteilen. Mit Arabella Steinbacher reiste die NDR Radiophilharmonie im Februar 2019 nach Salzburg:

VIDEO: Die NDR Radiophilharmonie in Salzburg (4 Min)

