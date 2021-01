Klaus Reda

1. Pauker und Solo-Pauker mit der Verpflichtung zum Schlagzeug

Bei der NDR Radiophilharmonie seit 1988

Biografie

Klaus Reda wurde in Bochum geboren und erhielt seine musikalische Ausbildung am Konservatorium Den Haag (Niederlande) sowie anschließend bei Professor Bernhard Wulff und Professor Taijiro Miyazaki an der Musikhochschule Freiburg im Breisgau.

Nach Mitgliedschaften im Jugendorchester der Europäischen Gemeinschaft (EUYO) und der Jungen Deutschen Philharmonie wurde er 1985 Solo-Pauker im Philharmonischen Orchester der Hansestadt Lübeck und kam 1988 in gleicher Funktion zur NDR Radiophilharmonie.