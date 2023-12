Jörg Widmann ist Erster Gastdirigent in Hannover Stand: 01.12.2023 22:00 Uhr Wir begrüßen herzlich Jörg Widmann! Ab dieser Spielzeit wird er für drei Jahre als Erster Gastdirigent mit der NDR Radiophilharmonie eng zusammenarbeiten.

Seit vielen Jahren habe ich die Freude und Ehre, mit den wunderbaren Musikerinnen und Musikern der NDR Radiophilharmonie zusammenzuarbeiten. Als ich zu Beginn des vergangenen Jahres das Orchester in zwei Konzerten dirigierte, passierte dennoch etwas, was noch weit darüber hinausging: Wir verliebten uns schlichtweg ineinander. Dem Wunsch des Orchesters, in den nächsten Jahren noch intensiver in meiner neuen Funktion als Erster Gastdirigent zusammenzuarbeiten, bin ich deshalb mehr als gerne nachgekommen. Wir wollen die Musik unserer Zeit, auch meine Musik, mit den großen Meisterwerken der Vergangenheit neu und aufregend verbinden. Ich freue mich auf viele schöne gemeinsame Konzerte. Jörg Widmann, Erster Gastdirigent bei der NDR Radiophilharmonie

Weitere Informationen NDR Kultur: Jörg Widmann im Porträt Jörg Widmann komponiert seine Programme und möchte sie in größerem Zusammenhang verstanden wissen. Erfahren Sie mehr über den Ersten Gastdirigenten der NDR Radiophilharmonie in der Sendung "neue musik" am Dienstag, 28. November, von 21 bis 22 Uhr. mehr

Erleben Sie Jörg Widmann in der Saison 2023/24 in diesen Konzerten

Weitere Informationen Pressematerial zu Jörg Widmann

Schlagwörter zu diesem Artikel Klassik