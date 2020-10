Heike Malz

Flöte, Solo-Flöte

Bei der NDR Radiophilharmonie seit 1994

Biografie

Heike Malz, die in Bad Dürkheim geboren wurde, begann im Alter von fünf Jahren Blockflöte zu spielen, später erhielt sie dann auch Klavier- und Querflötenunterricht. Als Mitglied des Landesjungendorchesters Rheinland-Pfalz wurde bei ihr die Freude am Orchesterspiel schon früh geweckt. Ihr Studium absolvierte sie von 1983 bis 1989 bei Michael Achilles an der Hochschule für Musik in Detmold. Darüber hinaus belegte sie Meisterkurse bei renommierten Dozenten wie André Jaunet, Paul Meisen, Robert Dick, Hans Krug oder Philippe Boucly. Bevor sie 1994 ihr Engagement als Solo-Flötistin in der NDR Radiophilharmonie antrat, spielte sie als Volontärin und Aushilfe im Orchester der Deutschen Oper in Berlin sowie ab 1989 fünf Jahre als Flötistin in Festanstellung an der Oper Frankfurt. Von 1996 bis 1999 hatte sie neben ihrer Tätigkeit bei der NDR Radiophilharmonie einen Lehrauftrag an der Hochschule für Musik in Detmold.

Die Kammermusik ist Heike Malz ein großes Anliegen, insbesondere das Konzertieren mit ihren Kolleginnen und Kollegen in den Kammermusik-Reihen der NDR Radiophilharmonie. Sehr am Herzen liegen ihr auch Kinderkonzerte. Regelmäßig wirkt sie bei Konzerten im Education-Bereich Discover Music! der NDR Radiophilharmonie mit. Mit dem Ensemble Prisma hat sie an der Hochschule für Musik in Osnabrück Konzerte und Kammermusikkurse gegeben. Viele Jahre lang spielte sie zudem im Trio Saphir.